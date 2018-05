Hawaiil purskavast Kilauea vulkaanist pärinev laava on jõudnud Puna geotermilise elektrijaama territooriumile, vahendab Reuters. Kuna varasemalt pole laava sellise elektrijaamani jõudnud, pole teada, milliseid tagajärgi see kaasa toob.

Kilauea vulkaan hakkas purskama 3. mail, misjärel otsustasid võimud elektrijaama sulgeda. Lisaks eemaldati selle territooriumilt tuleohtlikud vedelikud ja deaktiveerisid kaevud, mis koguvad kuuma auru ja gaasi. Maa all liikuv magma on praeguseks elektrijaama lähedusse tekitanud ligi 24 hiiglaslikku pragu.

Hawaii kuberneri David Ige sõnul on kaevud stabiilsed. Sellest hoolimata pole teada, millist ohtu kujutab laava jõudmine geotermilise elektrijaamani, sest mitte kusagil maailmas pole varasemalt seda juhtunud. Kohalikud elanikud kardavad aga, et selle tagajärjel toimuvad mürgiste gaaside plahvatused. Et elektrijaam on inimeste tervisele ohtlik, on kohalikud läbi kohtukaasuste kurtnud juba alates jaama käivitamisest 1989. aastal.

Elektrijaam kuulub ühele iisraellasele ning toodab ligi 25 protsenti Hawaii suursaare elektrienergiast.

Viimase 24 tunni jooksul on Kilauea tipus olnud 250 kuni 270 maavärinat. Laupäeval purskas vulkaani neli korda. Juhul, kui viimane rannikule viiva tee ühendus peaks katkema, on USA armee koheselt valmis inimesi piirkonnast õhu teel evakueerima. Saare rannikul on praegu veel tuhatkond inimest.