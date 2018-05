Hugh Grant abiellus reedel oma kauase sõbratari Anna Ebersteiniga, kellega tal on kolm väikest last.

57aastane staar oli aastakümneid tuntud paadunud poissmehena. Ta on ka intervjuudes öelnud, et ei usu abielusse, kuna see on ebaromantiline - inimesed polevat lihtsalt loodud elama pikas ja truus suhtes. Ent rootslanna Annal on õnnestunud Hugh'le päitsed pähe tõmmata. The Telegraphi teatel pandi elukaaslased paari Lääne-Londonis Chelsea perekonnaseisuaktide ametis, mis asub nende kodu lähedal.

39aastane Eberstein on Grantiga koos olnud kuus aastat. Oma lapsed on nad ümbritsenud saladuslooriga. Septembris 2012 sündinud poja nimi on teada – John Mungo. Ent 2015. aasta detsembris ilmale tulnud võsukesest polnud veel hiljaaegu teada isegi mitte sugu, nimest rääkimata. Abielu registreerimisel selgus siiski, et tegu on tüdrukutirtsuga. Tänavu kevadel sündinud beebi kohta pole kuulus paar infot jaganud.

Ekskallima Tinglan Hongiga on Grantil kaks last.