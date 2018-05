Naine lahkus laupäeval kella 21 ajal oma suvekodust Laitse külas ning tema asukoht on seni teadmata. Tal ei ole kaasas dokumente ega mobiiltelefoni. Naine võib liikuda Tallinna suunas.

Politsei andis pühapäeva lõunal teada, et Anna on leitud ning temaga on kõik korras.

Info naise kadumisest on edastatud kõikidele patrullidele. Naise otsingutesse on kaasatud PPA kopter.

Anna on kõhna kehaehitusega ja 155 cm pikk. Tal on hallid juuksed ning kadumise hetkel võis tal peas olla kaabu. Viimati kandis naine roosat jakki ja helesinist särki. Jalas olid naisel musta ja punase kirjud retuusid ning mustad kingad. Anna suhtleb vene keeles.

Politsei palub kõigil, kes naist näinud, helistada hädaabinumbril 112.