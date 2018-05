Lähedased ei ole mehega kontakti saanud reede õhtust. Tema viimane teadaolev asukoht oli Tallinnas sadama kandis. Täna hommikust saati on mehe mobiiltelefon väljalülitatud.

Politsei andis pühapäeba hommikul teada, et Noeli asukoht on kindlaks tehtud ja temaga on kõik korras.

Info mehe kadumisest on edastatud kõikidele patrullidele. Oleme kontrollinud ning politseile teadaolevalt ei ole mees riigist lahkunud.

Noel on tugeva kehaehitusega ja 190 cm pikk. Tal on tumepruunid juuksed ning ta kannab prille. Seljas olid tal viimati lühikesed teksapüksid ja triiksärk. Mees suhtleb inglise keeles.

Politsei palub kõigil, kes meest näinud, helistada hädaabinumbril 112.