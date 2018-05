Üle 18 aasta taas Eestisse jõudnud ansambel tõi ennast vaatama-kuulama täismaja. Põrand oli triiki täis juba soojendaja Killswitch Engage'i etteaste ajal. Harva juhtub ka, et rahvas juba külalisesinejale nii hoogsalt kaasa elab, et käed on õhus kuni saali keskele välja.

Sõjatandrist muutus lava katedraaliks, mil uhked sambad ja vitraažaknad ning laes lühtrid. See sümboliseeris üleminekut sõjateemalt religiooniteemani. Nagu kinnitas bändi solist Dickinson: „Need asjad on tihti üks ja seesama.“

Ei puudunud ka LED-tuledega valgustatud suur rist, leegikahurid ning ilutulestik lae all. Ilusa žestina lehvitas Dickinson püünel Eesti lippu.

Kirsi vajutasid tordile laest alla lastud täispuhutavad hiidskulptuurid: esmalt kotkatiibadega ingel (parasjagu kõlas lugu „Flight of Icarus“, mille refrään algab fraasiga „Fly on your way, like an eagle“) ning seejärel sarvede ja kihvadega koletu deemon, mis täitis ära kogu lavatausta. Kui kujud alla lasti, varisesid need efektselt kokku.

Ootustele jäi pisut alla kontserdi heli. Esimeste lugude ajal oli võimsa häälega Dickinsoni vähe kuulda, sest pillid summutasid laulja ponnistused pea täielikult. Asi läks küll paremaks, kuid kokkuvõttes tundus, et heli oli lihtsalt liiga valjuks keeratud.