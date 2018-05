Tallinna lennujaamas võib silmat kahte suurt lennukit, mis saabusid Kiievist Tallinnasse, sest ei mahtunud Meistrite Liiga finaalmängu tõttu Kiievisse ära, vahendab Delfi.

Tallinna lennujaama pressisendaja Margot Holts ütles Delfile, et kahe nii suure lennuki nägemine siin on haruldane, kuid mitte esmakordne juhus. "Nad tulid siia parkima, kuna Kiievi lennujaama ei mahtunud nad jalgpalli finaalmängu tõttu ära," selgitas Holts ning lisas, et õhtul lendavad lennukit Kiievisse tagasi, et sealt inimesi peale võtta.

Kaks siin maanudnud Boeing 747-t kuuluvad Hispaania ettevõttele Wamos. Ühes neist on istekohti 529, teises 524.