Laupäeva õhtul saab Saku Suurhallist hoo sisse kultusbändi Iron Maideni maailmaturnee "The Legacy of the Beast". Suurtele staaridele kohaselt polnud soojendusbändgi tundmatute killast: fännidele andis hoo sisse Ameerika metalbänd Killswitch Engage.

