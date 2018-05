Täna toimus Iirimaal referendum, millega rahvas otsustas, et senine abordikeeld tuleb tühistada. Iirimaa peaminister Leo Varadkar nimetas rahva otsust „vaikseks revolutsiooni kulminatsiooniks“, millega Iirimaa astub sammu kaasaegse riigi suunas, vahendab Reuters.

Iirimaa on seni silma jäänud väga range abordipoliitikaga, mis tulenevalt riigi põhiseadusest välistab abordivõimaluse peaaegu et kõikidel juhtumitel. Täna toimunud referendumil hääletas Iirimaa rahvas ülekaalukalt [esialgsete andmete järgi ca 70% hääletatutest] senise seaduse muutmise poolt. Iirimaa peaministeri Leo Varadkari sõnul võiks seadus võimaldada aborti kuni 12. rasedusnädalani ning erandjuhtudel kuni 24. rasedusnädalani.

„See, mida me näeme, on vaikse revolutsiooni kulminatsioon, mille poole Iirimaa on viimased paar aastakümmet liikunud,“ ütles Varadkar.

Peaminister on avaldanud lootust, et seadus vaadatakse üle veel sellel aastal.