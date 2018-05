IRLi Tartu piirkonna juhatus ootab erakonna eestseisuse toetust ettepanekule lõpetada eriplaneering puidurafineerimistehase rajamiseks Tartu lähistele Emajõe äärde, vahenda ERRi uudisportaal.

Eelnõus märgitakse, et IRLi Tartu piirkonna juhatus leiab, et valitsuse korraldus, millega algatati eriplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, tuleb koheselt lõpetada. Sellele ettepanekule ootab Tartu piirkonna juhatus erakonna eestseisuse seisukohta.

„Piirkonna juhatuse otsus on see, et pöörduda erakonna eestseisuse poole, et IRL-i eestseisus ehk juhatus võtaks vastu otsuse, et hetkel algatatud eriplaneering tuleks lõpetada seetõttu, et aasta aega on möödunud eriplaneeringu algatamisest ja selle aasta jooksul on muutunud asjaolu, et on selgunud, et sellesse planeeritavasse asukohta Tartu lähedal ja Emajõe ääres on ulatuslik kohalike elanike ja kohalike omavalitsuste vastuseis,“ selgitas IRLi Tartu piirkonna juhatuse esimees Kaspar Kokk.

Ettepanek edastatakse eestseisuse liikmetele hiljemalt pühapäeva õhtuks ning loodetakse, et see võetakse juba järgmisel päeval eestseisuse koosolekul päevakorda.