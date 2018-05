Laupäeval süttis Ida-Viru maakonnas Toila valla Konju küla Süsinõmme liivakarjääri läheduses turbapinnas. Põlemisala ulatus kahe hektarini.

Laupäeval kell 10:51 sai Häirekeskus teate Toila vallas levivast turbapõlengu lõhnast. Päästjad leidsid Süsinõmme liivakarjääri lähedal (niinimetatud Oru turbaväljad) põleva turbapinnase ja võsa. Kustutustööd olid päästjatele keerukad, sest ligipääs tulekahjule oli soise pinnase tõttu raskendatud. Kokku oli põlengust haaratud ligikaudu kahe hektari suurune maaala.

Sündmusele kaasati Iisaku, Jõhvi, Kohtla-Järve Narva-Jõesuu ja Sillamäe päästjaid päästetehnikaga. Elanikele ohtu ei ole ning kustutustööd jätkuvad ka homme.

Sündmuskohale jõudes märkasid päästjad selle läheduses ja põlengu alal värskeid ATV jälgi. Sellest tulenevalt on alust arvata, et põlengu võis põhjustada just sellise mootorsõidukiga sõitmine.

Päästeamet palub tuleohtlikul ajal turbasel pinnal ATV-ga mitte sõita. ATV-ga turbapinnal sõites koguneb turbamulla tolm sõiduki summutile, millel kuumenedes ja seejärel pinnale tagasi kukkudes põhjustab tulekahju. Sellise mõtlematu tegevuse tagajärg haarab suurt hulka päästeressurssi ning võib halvendada oluliselt ülejäänud päästeteenuste kättesaadavust elanikkonnale.