Üheksa aastat tagasi Euroopa Parlamendi valimistel üksikkandidaadina üle 100 000 hääle saanud Indrek Tarand on riigikoguvalimiste eel mitmele Eesti erakonnale ihaldusväärne peig. Tarand on lubanud otsuse teha varasügisel, ütles ta usutluses ERRi uudisportaalile.

„Olen üle 20 protsendi oma elust veetnud Euroopa Parlamendis, varsti saab sellest 10 aastat. Selle aja jooksul olen ära proovinud enam-vähem kõik asjad, mis on väkeriigi saadikule kättesaadavad,“ rääkis Tarand, kes näeks enda loogilise mõttekaaslasena Vabaerakonda. „Loomulikult tahaksin mina olla pigem kutsumuse teener, mitte mõelda valimistsüklist valimistsüklisse, et milline on minu koht valimisnimekirjas ja edasi saagu mis saab, teen koalitsiooni ükskõik kellega.“