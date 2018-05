Politsei teeb kahe Pakri pangalt autoga merre sõitmise juhtumi tõttu märgukirja maanteametile, et ohutust tõhustataks.

Esimene juhtum oli aprillis, teine mais, kui Pakri tuletorni lähistelt pangalt autod merre sõitsid. Mõlema auto juhid hukkusid. Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhtivuurija Kaja Hunt kinnitas, et politsei teeb maanteeametile juhtumite tõttu märgukirja.

Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat on öelnud, et esimese juhtumi järel pöörduti maanteeameti poole, et paigaldada piire poolsaare tippu ning piirata ka sõidukiirust sellel teelõigul. Maanteeamet ei nõustunud piirde paigaldamisega, kuna sellega ei oleks tagatud minimaalset vaba ruumi nõuet. „Piirde paigaldamine riigitee serva on nähtavust piirav takistus riigiteel liiklejale. Samuti ei olnud maanteeamet nõus kiiruse piiramisega sel teelõigul, sest 50 km/h ja kitsas kate on juba piisav, et tagada suurimast lubatud kiirusest kinni pidamine,“ rääkis vallajuht. Pärast teist, maikuist juhtumit, kui auto Pakri pangalt taas merre sõitis, pöördus vald uuesti maanteeameti poole, et leida koostöös lahendus, kuidas selliseid juhtumeid ennetada. Maanteeamet lisab antud lõigu liiklusohtlike kohtade nimekirja ning nimekirjaga tegelev töögrupp analüüsib, kas ja milliseid meetmeid on vaja sellel lõigul rakendada, teatas maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialist. Kui omavalitsus soovib piiret paigaldada oma vahenditest, teeb maanteeamet loa menetlemise käigus analüüsi, kas lahendus sobib või mitte.