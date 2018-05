Tartus tselluloositehase eriplaneeringu arutelul parteikaaslaste kriitika alla sattunud keskkonnaminister Siim Kiisleri (IRL) juhtumis ei ole vajadust alustada aukohtu menetlust, nagu üks erakonna liige Peeter Laurson on soovinud.

IRL-i Tartu piirkonna endine juht Peeter Laurson on ERR-ile, öelnud, et Siim Kiisleri (pildil) sobivust ministriametisse peaks kõigepealt arutama erakonna aukohus. Kolmapäeva õhtul esitas Laurson avalduse Kiisleri tagasikutsumiseks. "Seejärel tuleb algatada tema tagandamine, kuna tema usalduskrediit on täis. Tema suust tuleb ainult sooja ja silmakirjalikku juttu," sõnas Laurson.

Siim Kiislerit pole keegi aukohtusse kaevanud, ka Tartu piirkond mitte, kinnitas IRL pressiesindaja Riina Solman. IRL esimees Helir-Valdor Seeder kinnitas, et nad on teadlikud, et IRLi Tartu piirkond, nagu ka paljude teiste erakondade Tartu piirkonnad, on uuringute vajalikkuse küsimuses eriarvamusel, ega toeta tselluloositehase rajamist Tartu külje alla. "Peame piirkondade eriarvamusi nagu ka üksikute liikmete eriarvamusi demokraatlikus erakonnas loomulikuks ja näeksime ärevuseks põhjust pigem siis, kui me oleksime absoluutselt kõiges üksmeelel, nii nagu see on kombeks totalitaarsetes ühiskondades."