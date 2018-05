Reedel kell 13:54 sai Häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pala külas Kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi.

Piirkonnast tuli Häirekeskusele teateid tulekahju kohta väga palju, sest suitsusammas paistis kaugele. Tuli levis kiiresti, põleb noorendik ja pinnas, põlengu suits on levinud ümberkaudsesse piirkonda. Kui reede õhtuks oli põleng levinud 15 hektarile, siis laupäeva hommikul kell viis hinnati leekide all oleva maa suuruseks 50 hektarit.

Laupäeva hommikuse seisuga on kohal päästeameti ja Kaitseväe päästetehnika. Tule levik on piiratud, kustutatakse üksikuid tulekoldeid.