Reedel, 25.05.2018 kell 13:54 sai häirekeskus teate, et Kuusalu vallas Pala külas kaitseväe keskpolügoonil on tulekahju ja on kuulda plahvatusi. Kolmapäevaks on tuli levinud juba 164 hektarile.

Piirkonnast tuli häirekeskusele teateid tulekahju kohta väga palju, sest suitsusammas paistis kaugele. Tule levikule on kaasa aidanud valitsev kuivus. Päästeamet kaalub suure tuleohuga aja väljakuulutamist kogu Eesti territooriumile.

Kustutustöödel osalevad meeskonnad riiklikest komandodest, vabatahtlikud, polügooni tuletõrjemeeskond, kaitseväe lennuk ning politsei- ja piirivalveameti kopter. Sündmuse lõppu on hetkel raske prognoosida. Tööd teeb keeruliseks lõhkekehade paiknemine põlengualal, mistõttu on päästjatel turvalisuse huvides lubatud teostada kustutustöid vaid turvalisetel radadel ja teedel. Hetkel on põlengu pindalaks 164 hektarit.