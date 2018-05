Sõbrad omavahel.

"Tead, tänu naisele jätsin ma maha joomise, suitsetamise ja kaardimängu."

"Õnnitlen. Ma loodan, et su naine on nüüd täiesti õnnelik?"

"Mis sa nüüd! Iga kord, kui ta suu lahti teeb, saab ta vihaseks, et tal mulle enam midagi halba öelda pole!"