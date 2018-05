Mis juhtub, kui Harju tänava kirjanike maja musta laega saali lasta kokku säutsupääsuke Keiti Vilms, kirjandusminister Mart Juur, võro kiilt kõnõlõv luuletaja Contra ja üks „Täiesti Lomp“ ajakirjanik Oliver Lomp? Juhtub nii, et rahvas jookseb nõnda tormi, et maja seinad venivad väljapoole kummi ja turvafirma Meeskond kapid seisavad uksel, et fännide horde minema ajada. Saali mitte mahtunud jäetakse küll ukse taha, aga mässu vältimiseks näidatakse õnnetukestele suurelt ekraanilt pilti ja kõlaritest kostuvad kalambuuritsejate sõnamängud ka õue.

„Kindlasti on Keiti ja Oliver need, kes on kalambuuri tagasitoojad. Nad on seda sotsiaalmeedia kaudu tohutult propageerinud ja see on väga oluline,“ kommenteerib Mart Juur kalambuuriõhtu menukust. „Kalambuuri võib võtta meelelahutusliku mänguna, aga selle kaudu õpivad inimesed tundma keelt ja keele kaudu areneb ka mõtlemine!“

Mart Juur: "Artur Adson küsib abikaasalt: „Miks peab enne sööki käsi pesema?“ Marie Under vastab: „See on elementaarne, Adson!““ (Alar Truu)

Kui Contra ennast läbi publiku lavale murrab, ei lase neli sõnaseppa kuulajail pikalt oodata. Mart Juur kuulutab kalambuuriõhtu avatuks ja teeb kohe otsa lahti. „Seep on tagurpidi pees!“ kuulutab ta uhkelt. Contra võtab järje üle: „Siin just nigu üteldi, et täna on Keiti Vilms contra Mart Juur, aga kuhu ma siis jään?“ lõõbib ta. Kalambuurid raamatuga „@keitivilms“ massidesse toonud ja ennast säutsupääsukeseks nimetav Keiti Vilms vastab oma sõnamänguga: „Aiad on täis tireleid.“ Keiti sõnamängud sellised ongi: lühikesed ja ilutsevad. Ajakirjanik Oliver Lomp tänab esimese asjana korraldajaid. „Aitäh, et olete mind nii väärakasse seltskonda kutsunud!“ konstateerib ta.