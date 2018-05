Suursoosikuks peetud Jaagup Tuisk (16) pidi saatest „Eesti otsib superstaari“ lahkuma viiendana. „Lootsin vähemalt neljandaks jõuda! See on ju aukoht, kus on lõpetanud Getter Jaani ja Karl-Erik Taukar,“ selgitab ta. „Mul on metsikult kahju, et saatest välja langesin, aga ma saan sellest üle,“ kinnitab Jaagup. Tänavuse superstaarisaate noorim finalist usub, et puudu jäi elukogemusest ja plaanib järgnevate aastate jooksul kõvasti pingutada, et muusikamaailmas veel kaugele jõuda. „Leping Universaliga oleks olnud megalahe. Nüüd pean ise hakkama saama, aga ma usun, et saan!“