USAd raputas reede hommikul järjekordne koolitulistamine. Tulistamiste sagedus on nii sage ja tagajärjed nii tõsised, et seekord saab öelda: õnneks ainult vigastatud.

Indiana osariigis Noblesville'i linna põhikoolis (USAs on see tavaliselt 6.-8. klassi õppeasutus) toimus tulistamine reede hommikul. Viga sai üks õpilane ja üks õpetaja. Tulistaja, kes oli ise sama kooli õpilane, on vahi all, vahendab ABC News. Tulistamine toimus kohaliku aja järgi kell 9 hommikul ning kannatanute seisund pole esialgu teada.

Tulistamise järel evakueeriti ka kohalik keskkool (9.-12. klass), sest keegi õpilane ähvardas hommikul teises koolis toimunut matkida. Politsei reageeris sellele otsekohe.

Täpselt nädal aega tagasi, eelmise nädala reedel, tappis üks keskkoolipoiss Texases 10 inimest ja vigastas 13 ohvrit.