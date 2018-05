Läksid hinded, mingu kodutööd ja eksamid ka, võiks kokku võtta haridusministeeriumi plaani õpilasesõbraliku kooli kujundamiseks. Olgugi et numbrilise hindamise komme on taandunud pelgalt algkoolist, kodutöid püütakse vähendada aegamisi ja arutluse all on vaid põhikooli lõpueksamite kaotamine, mis mitmes mõttes mõistlikki, tuleb ennetavalt küsida, kust läheb piir, kus pingevaba kool muutub märkamatult pingutusevabaks kooliks.

Helded tallinlased

Et küsitlustulemuste järgi tervitavad maa-asulate ja väikelinnade elanikest piletitasuta maakondlikku ühistransporti vastavalt vaid veerand ja kolmandik, ei tule üllatusena – bussile eelistavad paljud neist juba ammu isiklikku sõiduautot. Huvitavam on, et majandusminister Simsoni plaani pooldab seevastu üle poole pealinlastest. Mittemaksmisega harjumine käib tõepoolest nii kergelt, et kogu ettevõtmise küsitav kasu paistab teisejärgulisena.