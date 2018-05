USA president Donald Trump jättis vähem kui ööpäev tagasi kirja teel ära suurkohtumise Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga. Juba ütles ta aga reporteritele reedel, et võib-olla kohtumine ikka toimub, vahendab ABC News.

Trumpi kiri (loe SIIT) oli paljude jaoks suur pettumus - maailm ootas kahe liidri kohtumist, mis oleks tõeline ajaloosündmus, pikisilmi. Küll aga võis teatud mõttes Trumpi kiituseks öelda, et vähemalt pani ta Kimi üsna piinlikku olukorda, soovitades põhjakorealasel talle kindlasti helistada ja kirjutada. Sellega kindlustas Trump, et kui Kim seda tõesti teeb, jääb tollest nõrk mulje ning kui Kim vastab pahameeletormiga, väljub Trump olukorrast kui mõistlik kalkuleerija, kes sai õigel hetkel aru, et hullu diktaatoriga polegi mõtet asju ajada.

Kuid paistab, et oma kirja rangest toonist on Trump päev hiljem juba mõnevõrra tagasi tõmbunud. Hoolimata pealtnäha kindlameelsest otsusest suurkohtumine ära jätta, ütles president täna Valge Maja hoovis ajakirjanikele: „No me vaatame, mis saama hakkab. Me räägime nendega praegu, see pöördumine, mille nad nüüd avaldasid, oli väga kena, me vaatame, mis saama hakkab.“ Ta ütles, et 12. juunil Singapuris toimuma pidanud kohtumine võib isegi aset leida.

Kui ABC reporter pakkus, et äkki üritavad põhjakorealased ameeriklasi ninapidi vedada ja mängivad mingit mängu, ütles president muretult: „Kuule, kõik mängivad mänge, sa tead seda väga hästi, tead paremini kui keegi teine.“