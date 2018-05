Haridusministeerium ei pea mitte ainult paistma lastesõbraliku asutusena, vaid seda ka päriselt olema. Kui eeldada, et asutuse hoiakuid kujundab eelkõige selle juht, siis tuleb tunnustada haridusminister Mailis Repsi, kes isikliku eeskujuga normaliseerib mõtteviisi, et lapsevanem jääb lapsevanemaks ka töö juures ning kohati pole neid kahte rolli võimalik teisiti ühildada kui last tööle kaasa võttes. Seda ei tuleks häbeneda, ent eeldada, et eranditult kõik suhtuvad sellesse soosivalt, samuti ei saa.

On ütlematagi selge, et vanemaga koos tööle tulnud laps ei mõjuta mitte ainult lapsevanema, vaid ka kõigi teiste (lähemate) kolleegide töötegemist. Kui valutult see kulgeb, sõltub nii lapse iseloomust ja iseseisvusest kui ka töökaaslaste valmisolekust lapsega tegelemine enda peale võtta, kui vanemal selleks parasjagu mahti ei jagu. Abikäe ulatamine on muidugi tervitatav ja näitab kollektiivi head sisekliimat (eriti kui sellised teened on vastastikused), kuid mitte keegi ei pea tegema tasuta lapsehoidjatööd. Paraku võib nii mõnigi alluv end selleks kohustatuna tunda eriti siis, kui tegemist on ülemuse lapsega. Me ei tea, kas sellise dilemma ees on olnud mõni Repsi alluvatest, kuid loodame, et mitme lapse emal ja kogenud ministril on kindel tunnetus, kust läheb piir mõistliku töökorralduse ja alluvate ärakasutamise vahel.

Et selliseid küsimusi ei tõstatukski, on mõned eesrindlikumad tööandjad loonud kontori juurde eralastehoiu. Ent enne kui igasse riigiasutusse palgalised lapsehoidjad tööle võtta, tuleb küsida, miks ei suuda omavalitsused pakkuda lapsehoiuteenust, mis vastaks tänapäeva lapsevanemate tööaegadele, elustiilile ja nõudmistele. On küllalt neidki vanemaid, kes töötavad kohtadel, kuhu lapse kaasa võtmisest võib unistama jäädagi.