Esmalt tahaksin Teid kogu südamest tänada! Tänu Teie katkematule ponnistusele inimkonna ühendamise lõputus saagas on üle maailma, ka Eestis, tekkinud hulgaliselt uusi töökohti. Selliseid, mida keegi poleks varem osanud ettegi kujutada. Sotsiaalmeedia turundaja. Sotsiaalmeedia toimetaja. Sotsiaalmeedia mänedžer. See nimekiri on lõputu ja kõike seda poleks ilma Teieta, härra Zuckerberg. Seejuures on need tunduvalt üle keskmise tasustatud ametid. Meil Uugametsas ei saa keegi nii vägevat palka kui mõni pealinna sotsiaalmeedia ekspert. Isegi kohaliku puidutsehhi juhataja teenib vähem!

Igaüks kükitab oma nurgakeses

Nagu vist isegi aimate, ajendas mind sulge haarama hiljutine pommuudis. Teie loodud Moolok on jaganud miljonite kasutajate isiklikke andmeid nende endi teadmata selleks, et neid poliitiliselt manipuleerida.

Pean Teile siinkohal ausalt tunnistama: ma ei fänna sotsiaalmeediat ja minu kohalolek neis moodsa aja kanalites on minimaalne. Tõsi, tänu Teie vaimuviljale saavad miljonid üksteisega välgukiirusel suhelda, asugu nad füüsiliselt teineteisest nii kaugel kui tahes. Saab jagada oma tühist ja mõttetut elu miljonite täpselt sama tühiste ja mõttetute endasugustega. Esimesed kikud, palmipildid Bali saarelt, venna auto sai uued veljed. Lausa lust on vaadata, kuidas inimesed elavad.

Kindlasti küsite minult seepeale: mis õigusega mõistan mina teiste elu üle kohut ja neid mõttetuks tembeldan, olen ma siis kuidagi teistest parem? See on aus ja igati õigustatud küsimus. Vastus on lihtne: seda õigust ei olegi ja tegelikult olen ma lihtsalt kibestunud inimene. Üksindustunne on ju meie aja haigus ja mis selles siis halba on, kui inimesed leiavad Teie võrgustiku kaudu natukene hingesoojust?

Ehkki ma olen üsna kindel, et seda soojust oleks palju rohkem, kui nad Teie võrgus nõmeduste ja nürimeelsuste vahetamise asemel füüsiliselt kokku saaksid ja koos näiteks pudeli avaksid. Või jõusaali läheksid. Uuringud kipuvad vist ikka näitama, et ei ole Teie portaal nii ühene õnneallikas, kui Teile seda ehk uskuda meeldiks.

See selleks. Me mõlemad elame ju vabas riigis ja on igaühe enda otsustada, kui mõttekalt või mõttetult ta oma elupäevi raiskab. Kuri on karjas hoopis siis, kui asi ei puuduta enam üksikisikut, vaid tervet ühiskonda või riike.

Kuuldavasti lootsite Te Facebooki luues, et sellest kujuneb vaba mõttevahetuse platvorm. Kõik jagavad üksteisega oma tarkust ja kaks pead on ikka parem kui üks pea, eks ole. Paraku ei osanud Te toona ilmselt ennustada, et ühise tarkuse ja kompromisside asemel sünnib ühine vihkamine ja pinged. Nimelt tuli välja, et ka kõige poolemeelsemate seisukohtadega kasutajal leidub kusagil hingesugulasi, kes siis üksteist innukalt üles kütavad. Mingist dialoogist vastaspoolega pole juttugi.

Teie kodumaa on selle esmaklassiline näide. Räägitakse, et ammu pole nähtud nii polariseerunud Ameerikat: konservatiivid ja liberaalid, vabariiklased ja demokraadid, presidendi pooldajad ja tema vastased. Ka meil siin Eestis võib kohata midagi sarnast, kuigi palju väiksemas mastaabis.

Meil on siin oma konservatiivne rahvaerakond, kellest Te pole ilmselt kuulnud ja ilmselt ei jää Te neist mitte kuuldes ka millestki ilma. Nende vastas on tundelised progressiivid. Ka nende puhul ei jää Te millestki ilma. Kumbki seltskond istub oma nurgakeses ja näitab hambaid. Ja Teie leiutis annab neile ainult hagu juurde.

Tingimused olgu suures kirjas

Kuid seegi on väikene mure võrreldes Teie viimase aja põhiprobleemiga. Kuidas on võimalik, et üle saja miljoni kasutaja eelistused ja andmed sattusid Cambridge Analytica meelevalda? Selleks, et viimane saaks nende abil oma klientide poliitreklaame peenhäälestada?

Ma arvan, et tean vastust: selle nimi on naivism segatuna ahnusega. Ma ei usu, et Te olete südamepõhjas halb inimene. Sai ju Teie vaimusünnitis loodud nii õilsatel ja ülevatel põhimõtetel. Kuid oma Suure Visiooni teostamisel on Teid kardetavasti tabanud suurushullustus ja ilmeksimatuse tunne. Te ei osanud taibata, et Teie leiutis toob maailma palge ette peale rusude alla jäänud Süüria laste ka kõige mürgisema ja õelama sisuga propaganda. Sellise, mis kardetavasti aitas Teie riigi juhiks valida Donald Trumpi – mehe, keda Teie ja Teie kolleegid Räniorust ju ometi ei salli.

Kahju on juba tehtud ja kaotatud usaldust on raske taastada. Ent siiski julgeksin ma Teile anda ühe soovituse. Iga teenusega, ka Teie omaga, käivad alati kaasas väikeses kirjas kirjutatud kasutustingimused, millega huvilised peavad nõustuma. Läbinähtavuse huvides soovitan muuta need märksa paremini loetavaks ning tutvustada nendes rangelt ja ausalt oma ärimudelit, nii et kõik sellest ilmeksimatult aru saaksid.

See tekst võiks olla umbes selline: „Pannes siia linnukese, jääd nõusse sellega, et kogu info sinu kohta jõuab meie reklaamiostjateni, kes üritavad selle abil oma mõttetuid tooteid ja teenuseid sulle paremini pähe määrida. Mitte kusagil virtuaalmaailmas ei saa sa enam rahu, sest kõik on igavesti kirjas. Võib juhtuda, et ka vaenulikud jõud üritavad su ajusid pesta. Meie ajame selle pealt aga varandust kokku.“

Säärane ausameelsus, härra Zuckerberg, aitaks ehk Teie mainet päästa. Võib-olla mõtleb keegi enne mitu korda üle, enne kui annab hinge Teie loodud Leviaatanile.