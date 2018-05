Alates 1. juunist alustab Reformierakonna kommunikatsioonijuhina tööd senine ERR saate “Ringvaade” pikaaegne vastutav toimetaja Kajar Kase.

Kajar Kase sõnul on ta maailmavaatelt alati olnud liberaal. „Mul on hea meel, et saan selles ametis aidata ellu viia poliitikat, mis võimaldab Eesti inimestel oma elus ise valikuid teha,“ sõnas Kase.

„Kajar on Eesti meediamaastikku väga hästi tundev inimene, kes on tugev täiendus Reformierakonna ägedale meeskonnale,” ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Senine erakonna kommunikatsioonijuht Ave Tampere lahkub ametist omal soovil 31. mail.

ETV igapäevase meelelahutussaate "Ringvaade" vastutavaks toimetajaks saab alates 1. juunist Kai Väärtnõu, kes seni töötas saate toimetajana.



""Ringvaatel" on ETV programmis viimased üheksa aastat väga oluline koht. Mul on hea meel, et saate juhtimist jätkab nii võimekas juht nagu Kai, keda saate toimetus juba usaldab," ütles elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.



"Ringvaate" põhihooaeg lõpeb täna, aga suvine "Ringvaade" on tagasi juba alates 2. juulist kuni augusti lõpuni ning saatejuhid on Anna Gavronski, Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika.