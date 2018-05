Maikuus hoolikalt tehtud aiatööd lubavad aiaomanikel juunis pisut vabamalt hingata ja rohkem tähelepanu pöörata väetamisele, täide hävitamisele, okste lõikamisele ja õitemere nautimisele.

Nagu lubatud, on maikuu olnud imeliselt soe ning kõik plaanipärased aiatööd alates kobestamisest ja muru iluravist kuni avamaale istutamise ning õuemööbli korrastamiseni peaksid nüüdseks tehtud olema. Jaanikuu pakub aednikule mõningast puhkust lihtsamate töödega ja võimalust nautida lehekuus tehtud raske töö tulemit oma aias. Vaatame üle, millised on need tööd, millega juunis ühele poole peaks saama!

Väeta, niida ja kärbi

Paljud taimed ja põõsad on juuniks oma õied puult lendlema saatnud ning nüüd on hea aeg harvendada või kärpida selliste ilupõõsaste oksi. Mais õide puhkenud sirelid, samuti enelad ja forsüütjad on harvendustöödeks valmis.

Kui aga aeda on lisa tulnud puude, põõsaste ja püsikute näol, siis on väga oluline jälgida, et kevadel istutatud taimed saaksid regulaarselt ja piisavalt kastetud. Kui ilmataat ei aita, siis peaks kastmisesse suhtuma erilise hoolega. Soovitatavalt ikka üks kord ja korralikult, mitte mitu korda sirtsutades. Ideaalis peaks muld saama 20 cm sügavuselt märjaks, mis eeldab umbes 20 liitrit vett 1 ruutmeetri kohta. Kastmisvesi peaks olema soe. Külma vee puhul tuleks kasutada aga pihustamise meetodit. Ajaliselt meeldib taimedele kastmiseks varahommik või hilisõhtu.

Uusi põõsaid ja puid istutades tasub kindlasti üle vaadata ka aia põliste asukate olukord, hinnates talvekahjustusi ning lõigates välja kuivanud oksad.

Kui märkad lehetäisid ringi ukerdamas, siis tuleb tegutseda ning nad lehtedelt hävitada. Eriliseks maiuspalaks on neile just roosid ning noored puud ja põõsad.

Juuni on hea aeg aknalaual või kasvuhoones kasvatatud suvelillede ja teiste külmaõrnade taimede välja istutamiseks. Kuid ilmateade peaks ikka veel olema ühe aedniku heaks sõbraks, et külmematel öödel saaks taimedele katteloori peale panna.

Et lilled ja püsikud kasvataksid lopsakaid õisi, mis püsiksid kaua, tuleks neid ka väetada. Kui lilled lõpuks õide puhkevad, siis võiks need kuupäevad kalendrisse jäädvustada.

Ja viimaseks on muru, armas muru! Mais hoolega parandatud või külvatud muru peaks nüüdseks olema rammu kogunud ning kui võimalik tuleks seda nüüd madalalt niita. Maksimaalne muru kõrgus võiks olla 6 cm, kuid niita ei tohiks rohkem kui 1/3 kõrguselt. Kui tundub, et peaks veel niitma, siis luba rohelisel muruplatsil paar päeva kosuda ja niida uuesti.

Loe Bauhofi Aiaparadiisi blogist veel lisaks põnevaid nippe!