Häbistatud filmimogul Harvey Weinstein (66) andis end täna New Yorgi politseijaoskonnas üles, kirjutab Briti leht The Telegraph.

Kautsjoni tingimused on staarprodutsendil väidetavalt juba selgeks räägitud. The Guardiani teatel on ta lubanud anda oma vabastamise eest pandiks miljon dollarit ning nõustunud kandma jälgimisseadet. Weinsteinil tuleb võimudele loovutada ka oma pass.