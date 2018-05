Seni on Madeleine ja Chris elanud Londonis Sloane Streeti lähistel luksuslikus rajoonis, mis paistab silma eliitelanikkonna ja eliithindade poolest. Läbi kolme korruse ulatuvas 261ruutmeetrises korteris on kolm magamistuba ja vannituba, kaks elutuba ja katuseterrass. Garaaži mahub kaks autot.

"See on kindlasti üks maailma kallimaid elurajoone," ütles kinnisvaramaakler Peter Taylor lehele ja lisas, et naabruskonnas elab nii staare, Venemaalt pärit miljardäre kui ka Lähis-Ida jõukureid.

Expressen uuris Rootsi õukonna pressiesindajalt, kas printsessil on uus kodu välja valitud ning kui jah, kus see asub. Kuid Margareta Thorgreni suu oli lukus. Ta möönis vaid seda, et abielupaar elab endiselt Londonis. Lisaks toonitas kuningakoja kõneisik, et printsess ja tema mees üürivad kodu eraisikutena.