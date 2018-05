„Ma olen meie mänedžeri peale pahane!“ hurjutab Tallinna lauluväljakul kontserdi andnud Nickelbacki solist Chad Kroeger. „Miks ta meid varem Eestisse toonud ei ole? Ma ei saa aru, kas see on kontsert või iludusvõistlus. Siin on nii palju ilusaid naisi!“ kiidab üle 50 miljoni plaadi müünud ja sellega terve maailma bändide edukuse edetabelis 11. kohal oleva bändi ninamees.

Ilusad naised pole ainuke põhjus, miks Chad Kroegerile Eesti ühtäkki väga meeldima hakkas. „Lendasime Eestisse kaks päeva enne kontserti. Peterburist Tallinnasse saabudes läksime hotelli ja ma küsisin, et mis peokohad veel lahti on. Mulle öeldi, et kõik! Miks teil keset nädalat klubid ja baarid kella kuueni hommikul lahti on? Eesti on äge!“ kiidab Kroeger, kes olevat pidutsemast tagasi hotelli jõudnud kell üheksa hommikul. „Tallinn meeldib mulle väga. Vanalinn, uus linn, terve linn! Tuleme kindlasti tagasi,“ lubab ta.

Selle peale võtavad solist Chad Kroeger ja kitarristist taustalaulja Ryan Peake laval klõmaka Jägermeistrit. Ryan Peake veerib üle huulte „Terviseks!“ ja publik on sillas. Mida oleks ühele eestlasele suurem uhkus kui mitte lääne superstaari purssivas eesti keeles tervitus. „Aitäh Google tõlge,“ naerab Ryan Peake publiku tormilise aplausi peale.