Täna õhtul annab Tallinna lauluväljakul kontserdi üle maailma rohkem kui 50 miljonit albumit müünud rokkbänd Nickelback, kes tuleb siia oma Euroopa turnee "Feed The Machine" raames.

Nickelback on hetkel üks maailma edukaim rockbänd, kelle suurele tuntusele pani aluse gigahitt "How You Remind Me", mida on mainekas muusikaajakiri Billboard nimetanud kui "Top Rock Song of the Decade". Baltikumi ainsal showl on bänd lubanud ette kanda kõik oma kullavaramusse kuuluvad hitid.

Bändi soojendab kodumaine Shanon.

