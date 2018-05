Hiljuti lapsevanemateks saanud Daniel ja Eleri Viinalass tõid oma pesamuna esmakordselt avalikkuse ette.

Neljapäeval, 24. mail tähistas Vapiano restoran oma 10. sünnipäeva meeleoluka peoga Solarise Vapianos, kuhu olid tulnud Maarjamaa säravad staarid. Teiste seas võis näha perekond Viinalassi, kes oli meeleolukale peole tulnud koos pisitütre Elviinega.

Samal ajal, kui naispere seltsielu nautis, toimetas Daniel restorani köögitoimkonnas, kus käis vilgas pasta valmistamise võistlus. Danielile elas kaasa ka õde Anna Grace Saar.

Eleri ja Elviine Viinalass (Viktor Burkivski)

Daniel Viinalass (Viktor Burkivski)

Beebiootusest teatas Daniel sügisel sotsiaalmeediakanalis Instagram. „Lugu on selline – aasta tagasi olime me lapseks valmis, kuid seda ei juhtunud. See aasta on olnud palvete ja kannatlikkuse õppetund ja nüüd on meie palvetele vastatud. Me oleme äärmiselt elevil, et ootame nüüd last! Aitäh toetuse ja heade soovide eest! See laps on juba praegu väga armastatud. Me ei suuda ära oodata,“ kirjutas Daniel möödunud aastal. Danieli ja palvetele vastati ja pisitütar nägi ilmavalgust 4. aprillil.

Öelge tere Elviine Viinalassile! A post shared by Daniel Levi Viinalass (@danielviinalass) on Apr 8, 2018 at 11:59am PDT

Daniel ja Eleri on olnud paar alates põhikoolist, abielluti aastal 2011. „Olime sõbrad juba teisest klassist, seega esimest hetke ei mäleta, kuna sellest on kakskümmend aastat möödas. Küll mäletame mõlemad, et meie vanemad kohtusid teise või kolmanda klassi klassiõhtul, kus pidime oma vanematele singivõileibu tegema. Nad istusid ühes lauas ja ajasid juttu,“ on Daniel Kroonikas rääkinud. „Meie suhtele said vanemad jälile enne, kui ise saime. Olime aasta parimad sõbrad, nagu sukk ja saabas, suhe oli aja küsimus. Kui me neile oma suhtest lõpuks rääkisime, tuli vanematelt vastuseks, et me juba teadsime.“