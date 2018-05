Täna avalikustatud uuringu „Avalik arvamus ja riigikaitse“ järgi vähenevad erinevused suhtumises riigikaitsesse eesti ja vene elanikkonna vahel Eestis ning tõuseb üleüldine kaitsetahe.



Kaitseminister Jüri Luige sõnul on eesti- ja venekeelsete vastajate usaldus riigi poliitiliste ja riigikaitseliste institutsioonide suhtes küll jätkuvalt erinev, kuid on hakanud üksteisele lähenema.



„Venekeelse elanikkonna seas on usaldus kaitseväe ja Kaitseliidu vastu märkimisväärsel määral tõusnud,“ sõnas Luik. Luik lisas, et värske uuringu tulemustest ei maksa siiski teha pikaajalisi ennatlikke järeldusi, sest püsivate tendentside tekkeks kulub aastaid.



Võrreldes oktoobrikuise uuringuga on kaitseväe toetus vene keelt kõnelejate seas tõusnud 51 protsendilt 53-le, Kaitseliidu oma aga 40 protsendilt 46-le.



Peamiseks julgeolekutagatiseks peavad eestlased kuulumist NATO-sse. Kui aasta eest nägi 67 protsenti venekeelsetest vastajatest peamise julgeolekugarantiina häid suhteid ja koostööd Venemaaga, siis tänaseks on nende osakaal kahanenud 58 protsendini.



Vene keelse elanikkonna hulgas nähakse julgeolekutagatisena ka üha enam NATO-sse kuulumist – aasta jooksul tõusis toetus sellele viis protsenti.



Uuringu tulemused näitavad, et Eesti elanike usaldus riigi julgeolekupoliitika ning riigikaitsemudeli vastu püsib endiselt väga kõrge.



Näiteks on kõikidest meessoost kodanikest valmis sõjalise rünnaku korral riigikaitses osalema 68 protsenti. Riigikaitseõpetust peavad vajalikuks 88 protsenti eesti ning 72 protsenti vene keelt kõnelejatest.



Kaitseväge peab elanikkond jätkuvalt kolmandaks enim usaldusväärseks institutsiooniks Päästeteenistuse ja Politsei järel.



Kaitseministeeriumi tellimisel viis käesoleva aasta märtsis riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu läbi Turu-uuringute AS Juhan Kivirähki juhtimisel, selle käigus küsitleti 1209 Eesti elanikku alates 15 aasta vanusest. Tegemist oli neljakümne kolmanda küsitlusega selles avaliku arvamuse monitooringuseerias, millega tehti algust 2000. aasta jaanuaris.



Tutvu uuringuga lähemalt SIIN.