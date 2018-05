Barack ja Michelle Obama teatasid, et on sõlminud mitmeaastase partnerluslepingu Netflixiga.

Endisest USA presidendist ja esileedist saavad voogedastusgigandi produtsendid. Enda sõnul kavatsevad nad hakata Netflixile tootma mitmekesist sisu, mis võib ulatuda stsenaariumiga ja stsenaariumita sarjadest dokumentaal- ja mängufilmideni.

Netflix on lubanud, et Obamade toodangut ei hakka nägema üksnes ameeriklased, vaid see jõuab kõigi 125 miljoni tellijani 190 riigis, vahendab Daily Mail.