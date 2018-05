Inglismaal asuvalt Rhossili rannalt leiti olend, keda spetsialistidel seni tuvastada pole õnnestunud.

Leitu korjus oli 1,52 meetrit pikk, vahendab BBC. Sel oli pikk pea ning suur lõualuu. Osade arvates võib tegu olla mõne vaalalisega.

„Kui sa seda esimest korda näed, arvad, et see on krokodill, kuid seda pole ta kindlasti mitte,“ ütles Swansea ülikooli ekspert Dan Forman.

Olendi leidis rannal koeraga jalutanud 41aastane naine.