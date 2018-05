Richard Gere võtab eeskuju "Suurte väikeste valede" tähtedest Reese Witherspoonist ja Nicole Kidmanist ning hakkab samuti seriaalis mängima.

The Telegraphi teatel kehastab Gere BBC draamasarjas USA meediamogulit.

Viimati 1993. aastal telefilmis "And The Band Played On" mänginud superstaari tele-comeback'is pealkirjaga "MotherFatherSon" ("EmaIsaPoeg") osalevad ka "Peaky Blindersi" täht Helen McCrory ja Billy Howle ("Chesili rannal"). McCrory kehastab Gere'i tegelaskuju aadlidaamist eksabikaasat ning Howle nende poega Cadenit.

Lehe andmeil on seriaal kaheksaosaline ning võtted toimuvad sel suvel Londonis ja Hispaanias.