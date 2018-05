Viimastel päevadel on mulle helistanud kümned inimesed, kes on kogenud Swedbanki ülbet suhtumist. Nende seas on nii suurärimehi kui lihtsaid tavakodanikke. Ausalt öeldes ma ei oleks uskunud, et viimane "Kuuuurija" nii paljusid inimesi nii emotsionaalselt kõnetab ja et Eesti suurim pank on jätnud paljudele ülbe mulje.

Loen suure hämminguga, kuidas Swedbanki esindajad annavad täna Rumeenia-loo teemal intervjuusid ja kommentaare nii Postimehele, Õhtulehele kui Delfile. Ma olen Rumeenia investeeringute teemat kolm aastat uurinud ja mind on kogu aeg praktiliselt eiratud. Küll on mulle vastatud, et antud teemat on Swedbank juba varem ajakirjandusele kommenteerinud või siis nüüd vihjati käimasolevale kohtuasjale, mis ei luba pangal praegu avalikult rääkida.

Paar aastat tagasi nimetas Robert Kitt Ekspressile intervjuud andes mind meelelahutusajakirjanikuks ja avaldas imestust, miks minusugune sellist rasket majandusteemat üldse uurib. Minu tööandja TV3 on pidanud kuulama, kuidas Swedi PR-härrad räägivad, et ma olevat üldse ära ostetud Hans H. Luige poolt, kelle tellimust ma Rumeenia-lugude puhul täidan.