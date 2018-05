Saade "Roaldi nädal" teeb täna ringkäigu Tallinna kõige demokraatlikumal puhke- ja virgestusalal, kuhu mahuvad sõbralikult ära nii hipsterid, teise päeva mehed ja peolõvid kui ka tõelised daamid ja lastega pered. Stroomi rand on kui imedemaa: siin sagib ringi kooslus, mis pakuks huvi isegi antropoloogidele. Roald uurib pealinna kirjut rannakultuuri. Ta vestleb nii eksvangide, lastega perede, pensionäride kui ka erinevate noortega. Stromka üheks vaatamisväärsuseks on vanamehed, kes puudevilus kaarte, malet, kabet ja dominod mängivad. "Mina räägin kaheksat keelt. Roald, need värvid, mis sul seljas on, ma ütleks, et sa oled venelane. Ma müüsin terve Eesti maha," kommenteerib veidi liiga palju hundijalavett tarbinud Oleg.

Napsutajate kõrval naudivad sealsamas emad ja vanaemad oma lastega suveilma ning peavad piknikku. "Kevadel tehti see korda ja siin on toredad lauad. Saab istuda mõnusasti. Ja me tulime varem ka, et siis on vähem inimesi ja saame laua. Meil vedas," kirjeldab vanaema Tiiu, miks neile meeldib just Stroomi rannas aega veeta. "Roaldi nädal", suvi algab (Kanal2)