Angelina Jolie on kuuldavasti maruvihane, et ta ei tohi hooldusõigusvõitluse ajal oma lastega USAst lahkuda.

New York Posti teatel ootavad 42aastast näitlejannat Londonis filmi "Maleficient 2" võtted. Angelina olevat kavatsenud sinna kaasa võtta kõik oma lapsed: Maddoxi (16), Paxi (15), Zahara (13), Shiloh' (11) ja üheksa-aastased kaksikud Vivienne'i ja Knoxi.

Ent New York Posti andmeil on Jolie'le öeldud, et kuna lahutuse üksikasjad pole paika pandud, ei tohi ta lapsi Ühendriikidest välja viia.

Septembris 2016 lahkuminekust teatanud Jolie ja Brad Pitt pole ikka veel sotte selgeks saanud, kuid väidetavalt on läbirääkimised lõpusirgel.

"Mõlemad otsustasid, et laste nimel on neil vaja häid suhteid hoida. Põhiline on kokku leppida hooldusõiguse jagamises."