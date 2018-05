Kohus arvestas, et isikud avaldasid kahetsust, teo toimepanemisest on möödunud kuus kuud ja uusi väärtegusid toime ei ole pandud. Seetõttu pidas kohus võimalikuks kohaldada arest allpool sanktsiooni keskmist. Rahalise karistuse kohaldamist ei pidanud kohus võimalikuks, kuna isikutel on varasemalt kohaldatud rahatrahvid tasumata.

Pärnu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Üllar Kütt ütles, et toime pandud teo motiive on raske mõista. „Politseil, päästjatel ja ka meedikutel on vaja iga päev jõuda päriselt abi vajavate inimesteni. Kui inimene helistab mõne kahtluse puhul ja hiljem selgub, et lahti polnud midagi, siis see pole tahtlik valeväljakutse. On aga eriliselt kahetsusväärne, kui operatiivteenistusel tuleb reageerida tahtlikult väljamõeldud sündmusele,“ lisas Kütt.