USA justiitsministeerium määras eelmise aasta 17. mail FBI endise juhi Robert Muelleri eriprokuröriks, et ta uuriks Venemaa sekkumist USA viimastesse presidendivalimistesse ja Donald Trumpi kampaaniameeskonna võimalikke sidemeid venelastega. Kuna Mueller on uurimistööd teinud juba terve aasta, siis vaatame, kuhu ta on jõudnud.