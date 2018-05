"Kas selline poisilik riietus on kohane meie riiki esindavale presidendile?" küsivad ekrelased oma Facebooki kommuunis. "Näeb tõesti välja nagu Orissaare seeneline," pahandavad nad.

President Kersti Kaljulaid viibib Ukrainas visiidil, kus muuhulgas külastas eile ka Donbassi sõjatsooni. Selleks valis ta selga punase polosärgi ning helebeežid püksid ja matkasaapad.

President Kaljulaidi tervitasid sõjapiirkonnas rahvariietes ja kontsadel neiud, käes leib soolaga (facebook.com/pressjfo.news)

Facebookis ja ka uudiste kommentaariumites on see aga inimesed pööraseks ajanud. Vastanduvad kaks leeri, kellest ühed arvavad, et presidendi riietus pole absoluutselt riigipeale kohane. Teised aga küsivad irooniliselt, kas Kaljulaid pidanuks siis Donbassi sõitma kontsades ja õhtukleidis.