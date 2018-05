Ameerika popstaar Pink täitis 12 aastase Vancouverist pärit Victoria Anthony unistuse laulda enda iidoliga koos suurel laval.

Neiu algatas 1. mail sotsiaalmeediakanalis Twitter kampaania #VicAndPink, lootuses, et inimesed toetaksid tema unistust.

"Olen 12-aastane. Kui sa tuled siia, siis tahaksin väga laulda sinu kontserdil –ma olen selleks valmis," pöördus neiu üleskutses Pinki poole ning jagas videot, kus esitas staari laulu "What About Us", mis pärineb Pinki viimaselt albumilt "Beautiful Trauma".

Hey @Pink , please let me sing on stage with you in #Vancouver May 12. I’ll be ready! - Victoria (age 12) Share this video and tag #vicandpink to make my dream come true. https://t.co/tlv4FhjtDm #BeautifulTraumaWorldTour @RogersArena #WhatAboutUs pic.twitter.com/FqoYuiekcT