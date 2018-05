Rakvere Aqva Spa tegevjuht Roman Kusma peab Viljandi linnaga läbirääkimisi, et ehitada Viljandi järve äärde 150 hotellitoa ja veekeskusega spaakompleks, kuhu ollakse valmis investeerima ligi 20 miljonit eurot, kirjutab Sakala.

Kusma sõnul on Viljandi saanud talle südamelähedaseks ning Aqva Spa omanikud Raivo ja Toomas Tamm oleksid nõus investeerima ligi 20 miljonit eurot. Selle raha eest kerkiks ligi 16 000 ruutmeetri suurune spaakompleks, kus saaks tööd enam kui 150 inimest.

"Praegu oleme valmis hea meelega tulema. Kui juba ehitaksime spaa, siis ikka Eesti kõige parema," lisas Kusma. Plaanitavasse keskusesse plaanib tema sõnul raha paigutada ka Vikerkaare krundi omanik, ettevõtte Stockinvest juht Priit Viira.

Rakvere ettevõtja Kusma tõdes, et mõistab kohalike nördimust veekeskuse ehituse pikale venimise pärast. Hiljuti otsustasid Viljandi võimupoliitikud, et rajavad veekeskuse kahele kesklinna kinnistule, millest ühel asub praegu SEB pank. Kusma hinnangul oli Viljandi otsus ise veekeskus ehitada tol ajal õige, kuid uue investori tuleku tõttu peaks senised plaanid üle vaatama.

Kusma hinnangul ei kujuneks Viljandi kesklinna kavandatav veekeskus turismimagnetiks, seevastu võib aga järveäärne spaakompleks kasvatada Viljandi turistide arvu enam kui kaks korda.

Ainsana võib järveäärse spaa ehitamise plaani nurjata linnaisade kindel soov jätkata kesklinna veekeskuse arendamist. Kahel konkureerival asutusel pole Viljandi linnas mõtet, nentis Kusma.

Kusma on järve äärde spaahotelli rajamisest rääkinud ka Viljandi vallavanema Alar Karuga, kelle sõnul peab Viljandi kaaluma, milline investeering on parim. "Nii väikselt ei saa mõelda, et on vaja vaid basseini. Oluline on seejuures, kuidas linn elama panna."

Järgmisel nädalal kohtub Kusma investeerimisplaani tutvustamiseks ka teiste kohalike võimupoliitikutega, sealhulgas linnapea Madis Timpsoniga, kes oli järve äärde rajatava spaahotelli osas kõhklev. "Aastast 1998 on olnud tahe spaa ehitamiseks olemas, ent tänaseks pole see realiseerunud."

Teisalt väitis Timpson, et ei oska Aqva Spa juhi pakutud plaani kohta hinnangut anda, sest pole sellega tutvunud. Ta ütles, et langetab otsuse pärast seda, kui on tuleval nädalal investoriga kohtunud. Siiski kinnitas linnapea, et järveäärse spaahotelli idee tõttu ei lükata praegu Vaksali tänava krundi arendamist kõrvale. "Praegu on veel kõik võimalik ja raske on ennustada, mis tulema hakkab," ütles ta.

Allikas: BNS

Loe lisaks: Aqva Spa omanikud tahavad Viljandisse 20 miljoniga spaahotelli ehitada