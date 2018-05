Richard Wagner / Henk de Vlieger Sümfooniline seiklus “Nibelungi sõrmus” (The Ring, An Orchestral Adventure)

“Üks kõige huvitavamaid ja paremaid praeguse aja Saksa heliloojaid Sven Helbig on samas programmis Wagneriga. Muide, Wagneri eesmärgiks oli Gesamtkunstwerk. Mina püüan saavutada umbes sama, aga vahendid on tänapäevased – ma panen kokku sümfooniaorkestri, laserid, elektroonika,” rääkis dirigent Kristjan Järvi enne kontserdi algust.

Saksa helilooja ja muusikafilosoof Richard Wagner on üks ajaloo suurimaid muusikateatri uuendajaid, kelle loominguline tegevus kulmineerus täiesti uudse muusika ja draama sünteesi ehk gesamtkunstwerk’i väljatöötamisega. Esimest korda rakendas ta oma novaatorlikke ideid ulatuslikus tetraloogias “Nibelungi sõrmus”.

Wagneri sünteeskunstiteose idee muusika, teksti, lavategevuse ja -kujunduse, kostüümide ja valguse kooslusest ning koosmõjust vaatajale on inspireeritud ka Saksa tänapäeva helilooja, produtsendi ja arranžeerija Sven Helbigi looming.

“Taskusümfooniad” on tosin umbes kolme minuti pikkust teost, kus Helbig on püüdnud klassikalise sümfooniavormi sisukuse ja sügavuse mahutada kompaktsesse laululikku vormi, suurt orkestrit toetamas elektroonika.

Suurejooneliste muusikavideode, lava-show'de ja teatraalsete multimeediaetenduste autorina tuntud Helbig on teinud koostööd ansamblitega Rammstein, Pet Shop Boys ja Polarkreis 18, Ameerika räppari Snoop Doggi, Saksa räppari Sido, samuti MDRi sümfooniaorkestri, Fauré kvarteti, ooperilaulja René Pape ja paljude teistega.

Kristjan Järvi on “21. sajandi artisti arhetüüp, laia haardega muusik, kes tegutseb ilma silmaklappide ja piirideta,” kirjutati Prantsuse klassikalisele muusikale ja tantsule pühendatud internetilehel ResMusica. Ta on pälvinud maailma klassikalise muusika lavadel tähelepanu kui “üks osavamaid ja innovatiivsemaid kavade koostajaid” (Reuters).

Kureerides ja juhatades eri žanre ühendavaid kontserte, mida vürtsitavad isiklik lähenemine ja stiil, on tulemus alati eriline, Šoti ajalehes Herald Scotland on Kristjan Järvi kontserte nimetatud lausa “elu paremaks muutvateks”.

Oma innovatiivsete ideede elluviimiseks on Kristjan Järvil väljundeid üle kogu maailma: ta on Leipzigi Raadio (MDR) sümfooniaorkestri ja Gstaadi festivali orkestri peadirigent, New Yorgis resideeriva klassikale, hiphopile ja džässile pühendunud Absolute Ensemble’i asutajaliige ja dirigent ning Läänemeremaade noorteorkestri asutajaliige ja dirigent.

Külalisdirigendina juhatab ta orkestreid üle maailma, tema käe all on mänginud nii Londoni SO, Prantsuse Rahvusorkester, Pariisi orkester, Berliini Filharmoonikud, Washingtonis tegutsev National Symphony Orchestra, Minnesota orkester, NHK sümfooniaorkester Jaapanis kui paljud teised.

Kristjan Järvi on salvestanud muusikat enam kui 60 albumile alates Hollywoodi filmimuusikast ning erinevaid auhindu pälvinud salvestistest mainekatele plaadifirmadele Sony ja Chandos kuni omanimelise sarjani “Kristjan Järvi Sound Project” tunnustatud Prantsuse plaadifirmale Naïve Classique.

Hooajalõpu festival PRACTICAL SPIRITUALITY

“Practical Spirituality“ on ERSO hooajalõpu festival näitas sümfooniaorkestri haaret olla muusika ja muusikute koondajaks laiemalt, kui seda võimaldab tavapäraste reedeõhtuste kontsertide formaat. ERSO ja Kristjan Järvi festivali lähtepunktiks on igatsus tähenduse ja transtsendentaalsuse järele muusikas – muusika kui vahend religiooni, kosmilise vibratsiooni ja harmoonia tunnetamiseks.