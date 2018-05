EON Productions teatas, et 25. Bondi-filmi režissöör on "Trainspottingu" lavastajana tuntud Danny Boyle. Juubelifilm, mille peaosas on ilmselt viimast korda Daniel Craig, linastub 25. oktoobril 2019.

BBC Newsi teatel kirjutab stsenaariumi teine "Trainspottinguga" seotud mees - John Hodge. Algul oli küll väidetud, et stsenarist on Boyle.