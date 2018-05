President Kersti Kaljulaid viibib endiselt Ukrainas. Muuhulgas külastas ta ka Donbassi sõjatsooni.

Kaljulaid on esimene Donbassi rindejoont külastanud välisriigi juht. Ukraina meedias rõhutatakse, et Eesti on andnud neile 10 miljoni euro ulatuses humanitaarabi.

Kaljulaid jagas Facebookis ringkäigu kohta ka muljeid.

"Majorski kontrollpunkt. Kontrollpunkt keset riigi enda territooriumi. Ühel pool on Ukraina, teisel pool on Ukraina. Ainult selle vahega, et teisel pool on see okupeeritud. Ometigi vajab igapäevane elu korraldamist ning liiklus ses punktis oli tihe ning Ukraina võimud mõtlevad, kuidas rohkem kontrollpunkte avada. Siiski loodan, et kaugel pole ka see aeg, kui selliste punktide jaoks enam vajadust pole," kirjutas president Facebookis.

Kaljulaid Donbassis (Presidendi kantselei)

"Chasiv Yari nimelises külakeses kohtusin inimestega, kes sõjale jalgu jäänud ning nüüd pagulaseelu elavad. Ei tohi unustada, et lisaks sõjas otseselt viga saanutele ja hukkunutele puudutab see veel sadu tuhandeid inimesi, kes on sunnitud oma kodud hülgama ning elama teadmatuses tuleviku ees. Kasvab üles terve põlvkond lapsi, kelle jaoks miinipildujatuli on valus normaalsus. See on Euroopa suurim humanitaarkatastroof," rõhutas Kaljulaid.