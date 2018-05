Kolmapäeval müüs suurärimees Oleg Ossinovski Alexelale oma ettevõtte Skinest Grupp 22,4protsendilise osaluse Alexela Oilis. Tehingu hinda osapooled ei avalda.

„Lihtsalt lõppes üks 12aastane investeerimisperiood,“ ütles Oleg Ossinovski kommentaariks Äripäeva sõsarväljaandele Delovõje Vedomosti. Ta lisas, et on väga rahul, et sai 12 aastat ühe juhtiva tanklaketi investoriks olla ning selle väljaehitamises ja laiendamises osaleda.

Nüüd on Ossinovskil käsil hulk muid investeerimisprojekte, näiteks ostab aktiivselt Euroopas veeremeid, rööpmelaiusega 1435 mm, nii vedureid kui ka vaguneid.