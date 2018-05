Mosese õde Dylan Farrow kirjutas 2014 avaliku kirja, milles väitis, et Woody oli teda seitsme aasta vanuses suguliselt pilastanud. Moses aga väidab, et süüdistuste taga on Mia Farrow, kes olevat tütre üles ässitanud.

"Dylan oli aastate jooksul lugematuid kordi Woodyga tema korteris, ilma et oleks millestki sündsusetust iitsatanudki. Ometi tahavad mõned inimesed teile jätta muljet, et isa otsustas 56 aasta vanuses äkki lapsepilastajaks hakata - majas, mis oli täis vaenulikke inimesi, kellele oli antud korraldus teda kotkapilgul jälgida," kirjutab Moses.

Mosese väitel oli Mia vägivaldne ema

Väidetav pilastamine pidi aset leidma ajal, mil Farrow oli avastanud kauase partneri Alleni seksuaalsuhte tema, Mia, adoptiivtütre Soon-Yiga. Mosese postitusest jääb mulje, et Mia sundis Dylanit valesüüdistust esitama kättemaksuhimust.

Moses Farrow kordab oma blogipostituses ka varasemat väidet, et Mia oli tema ja oma teiste laste vastu vägivaldne. "Meie kõigi jaoks oli elu mu ema katuse all võimatu, kui sa just ei teinud täpselt seda, mida kästi, ükskõik kui kaheldav see korraldus ka polnud."

Kui Moses mullu septembris avaldatud raamatus samade väidetega lagedale tuli, teatas Mia Farrow: "Moses on katkestanud suhted kogu perega, kaasa arvatud oma endise abikaasaga, kes oli rase, kui Moses lahkus." Farrow ei mõista, miks pidi poeg fabritseerima jutte tema vägivaldsusest. "Ehk tegi ta seda Woodyle meele järele olemiseks. Me kõik igatseme ja armastame Mosest väga."