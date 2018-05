Ühel puhul olevat Freeman korduvalt üritanud assistendi seelikut üles tõsta. „Ta küsis, kas mul on aluspüksid jalas.“ Filmiveteranil ei õnnestunud seelikut küll kergitada, sest assistent tõmbus eest ära. Kuid ta ei lakanud neiut kimbutamast. Assistendi päästis vastikust olukorrast alles Freemani kolleeg Alan Arkin, kes käskis kiusamine järele jätta. „Morgan ehmatas ja ei osanud midagi kosta.“

Noor naine rääkis CNNi intervjuus, et oli seitsmendas taevas, kui sai 2015. aastal tööd Morgan Freemani komöödia „Stiilne lahkumine“ võtetel. Kuid nooruke assistent seisis peagi silmitsi kuudepikkuse piinaga. Anonüümsust eelistav ohver kirjeldas CNNile, kuidas Freeman oli talle päevast päeva käsi külge ajanud ning tema figuuri ja rõivastust kommenteerinud. Vanameistril olnud kombeks toetada käsi neiu alaseljale või seda masseerida.

CNN lõhkas neljapäeval järjekordse #MeToo-pommi: kaheksa naist süüdistas Hollywoodi vanameistrit Morgan Freemani (80) seksuaalses ahistamises. „Ta muudkui üritas mu seelikut üles tõsta ja küsis, kas mul on aluspüksid jalas,“ rääkis nooruke produktsiooniassistent, kes oli pidanud kuude kaupa Oscari laureaadi nilbeid kommentaare ja käperdamist kannatama.

Esimesed tagasilöögid ei andnud end oodata. Juba teatas Vancouveri avaliku transpordi amet TransLink, et loobub Freemani sisseloetud teadaannetest.

Kokku nimetas CNNi artiklis end Freemani ohvriks kaheksa naist. Veel kaheksa isikut kinnitas, et staar oli eri filmide võtetel sobimatult käitunud või siis naiste suhtes halvustavaid kommentaare teinud.

Peatselt avas suu ka Freeman ise. "Kõik, kes mind tunnevad või on minuga koos töötanud, teavad, et ma pole inimene, kes teadlikult solvaks kedagi või tekitaks temas meelega ebamugavust," ütles filmilegend DailyMail.comile. "Palun vabandust kõigilt, kes tundsid end ebamugavalt või alandatult - see polnud minu eesmärk."