Tervislike eluviiside eestkõnelejana tuntud Gwyneth Paltrow lõhkas hiljutises intervjuus pommi – ta tunnistas, et pruugib marihuaanat.

Kui kõmuline raadiosaatejuht Howard Stern küsis näitlejatarilt, kas too suitsetab kanepit, vastas too: "Mõnikord." Ja seejärel lisas 45aastane Paltrow Daily Maili teatel: "See on nüüd Californias seaduslik."

Jutt sai alguse sellest, et Gwyneth mainis: tema ja Brad Falchuki kihluspeol osales ka Cameron Diaz. Miskipärast viis see Sterni mõtted kohe kanepi kõhvimisele ja raadiostaar ei jätnud Paltrow'd liistule tõmbamata.