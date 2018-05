24. mail kella 3.30 ajal teatati politseile, et Pootsi külas asuvas hooldekodus lõi 84-aastane naine kepiga talle tuttavat 87-aastast naist, kes suri saadud vigastustesse.

Intsident juhtus Pärnumaal. Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Liivi Reinholdi sõnul tekkis tüli olmelistel teemadel. „84-aastane naine on kahtlustatavana üle kuulatud, hetkel prokuratuur tema vahistamist vajalikuks ei pea,“ ütles Reinhold, lisades, et kahtlustatav viibib praegu psühhiaatriahaiglas arstide hoole all.

Küsides prokuratuurilt täpsustus tüli põhjuse kohta, ei soostunud Reinhold juhtumit detailsemalt avama, kuna kõik selle asjaolud on täpsustamisel. „Oli olmeline olukord, kus tekkisid erimeelsused ja sellest tulenevalt tüli. Me taha seda olukord detailideni kirjeldada, sest me tegelikult ju veel ei tea detailideni, milline see olukord oli. Meil on esialgsed viited, aga me ei saa öelda, et täpselt nii juhtus.“